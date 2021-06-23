За вторник, 22 июня, в регионе зарегистрировано 30 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,18%. Днем ранее был выявлен 31 заболевший, темп прироста был на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 14, Рудный - 6, по 2 случая - в Житикаре, Аулиекольском, им. Б. Майлина районах, по 1 случаю - в Лисаковске, Алтынсаринском, Мендыкаринском и Федоровском районах.

- 25 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 24 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 июня 2021 г. зарегистрировано 16 510 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 056 человек.