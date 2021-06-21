Во вторник, 22 июня, на территории Костанайской области по прогнозам синоптиков днём местами дождь, гроза и шквал. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, на юге +15 градусов, а днём +23...+28, на юге +31 градус.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник без осадков. Ветер северо-западный 9-14, днём могут быть порывы 15-20 м/с. Ночью +9...+11, днём +26...+28 градусов.

- В среду, 23 июня, ночью на большей части Костанайской области, а днём местами дождь и гроза, шквал, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18, местами +21 градус, днём +20...+25, местами +28 градусов.

В Костанае в среду дождь. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью +13...+15, днём +22...+24 градусов.