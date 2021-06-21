За прошедшие сутки, 20 июня, в регионе зарегистрировано 32 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,19%. Днем ранее было выявлено 33 заболевших, темп прироста равнялся 0,20%. Такое количество случаев, то 33, то 32, регистрируется всю последнюю неделю, начиная с 13 июня.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 14, Рудный - 5, Мендыкаринский район – 3, по 2 случая - в Аркалыке, Денисовском, Карабалыкском, им. Б. Майлина районах, по 1 случаю - в Лисаковске и Федоровском районе.

- 29 обследованы по самообращению, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 26 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 июня 2021 г. зарегистрировано 16 449 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 988 человек.