Темп прироста заболеваемости за сутки, 19 июня составил – 0,20%. Днем ранее показатели были несколько ниже - 32 заболевших и темп прироста на уровне 0,19%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 14, Рудный - 6, Аркалык - 4, Денисовский район – 2, Аулиекольский район – 2, по 1 случаю - в Житикаре, Карабалыкском, им. Б. Майлина, Костанайском и Мендыкаринском районах.

- 26 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 27 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 июня 2021 г. зарегистрировано 16 417 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 959 человек.