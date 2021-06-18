В субботу, 19 июня, на территории Костанайской области местами дождь, гроза, шквал и град. Ветер северный, с переходом на северо-западное направление 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, на юге +15 градусов, днём +17...+22, на юге +25 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу без осадков. Скорость ветра 15-20 м/с. Ночью +9...+11, днём +19...+21 градусов.

- В ближайшие дни в Костанайской области будет неустойчивая погода, которая формируется под влиянием атмосферных фронтов, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В воскресенье, 20 июня, по области ночью местами дождь, днём осадки возможны на большей части региона, местами с грозой, шквалом и градом. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, местами +7 градусов, днём +22...+27, местами +30 градусов.

В Костанае в воскресенье облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, днём порывы 15-20 м/с. Ночью +10...+12, днём +24...+26 градусов.

21 июня, в понедельник, по области местами дождь, гроза и возможен град. Ветер северо-западный 9-14, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13, местами +5 градусов, днём +20...+25, местами +17 градусов.

В Костанае в понедельник переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Ночью +10...+12, днём +20...+22 градуса.