За четверг, 17 июня, в регионе зарегистрировано 32 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,19%. Днем ранее, 16 июня, было выявлено 33 заболевших. Еще на день раньше, 15 июня, - 32.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 14, Рудный - 6, Аулиекольский район – 3, Денисовский район – 3, по 2 случая - в Карабалыкском и Сарыкольском районах, по 1 случаю - в Аркалыке и районе им. Б. Майлина.

- 24 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 29 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 июня 2021 г. зарегистрировано 16 352 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 941 человек.