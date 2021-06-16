За вторник, 15 июня, в регионе зарегистрировано 32 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,19%. В предыдущие два дня регистрировалось по 33 случая, темп прироста равнялся 0,20%. Неделю назад, 9 июня, было выявлено 35 заболевших, темп прироста был на уровне 0,21%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 13, Рудный - 5, по 3 случая - в Аркалыке, Житикаре, Аулиекольском и Карабалыкском районах, по 1 случаю - в Лисаковске и Сарыкольском районе.

- 26 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 15 июня 2021 г. зарегистрировано 16 287 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 854 человека.