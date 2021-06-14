Количество заболевших также снизилось. За воскресенье, 13 июня, в регионе зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,20%. В субботу этот показатель был на уровне 0,21%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 13, Рудный - 4, Карабалыкский район – 4, Аулиекольский район – 3, Костанайский район – 3, по 1 случаю - в Лисаковске, Житикаре, Аркалыке, Алтынсаринском, им. Б.Майлина и Федоровском районах.

- 22 пациента обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 27 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 июня 2021 г. зарегистрировано 16 222 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 766 человек.