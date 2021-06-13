Соревнования технического творчества и изобретательства проходили в Казахстане 9–11 июня в онлайн-формате. Их организатором выступил Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования.

Участник Захар Скуридин и педагог А.Ю. Никитин перед запуском пенолёта



Костанайскую область представили учащиеся городской школы технического творчества (ГШТТ) Костаная и Дома творчества Житикаринского района.

Участники соревнований Захар Скуридин и Иван Доник



Соревнования проходили в четырех номинациях: авиа-, ракето-, авто- и судомоделирование.

Мадияр Баямбаев с моделью Production-24

– Ракетомодельные соревнования прошли заранее, потому что их невозможно отследить в Zoom, - рассказала «НГ» 10 июня руководитель кружка начально-технического моделирования ГШТТ Костаная Елена ОНЕГИНА. - Их уже отослали членам жюри в Нур-Султан. Съемка ведется параллельно выходу в Zoom, чтобы судьи видели, что мы едем в данный момент. Потом эти видео компонуем и до 6 вечера отправляем. А они потом будут просматривать запись Zoom и нашу, чтобы проверить, где какая фишка сбита, фигуру какую-то посмотреть.Вчера целый день были соревнования по авиамоделированию. С утра запускали кордовые копии, полукопии возле Тобола. После обеда был петолет и квадрокоптер. А сегодня - автомобильные гонки: багги, РЦБ, ДВС. Завтра будет судомоделирование.

От Костанайской области в соревнованиях на маневренность и фигурное прохождение акватории выступали Таир Калиев и Кирилл Кочайкин. Каждая команда выставляет по 4 класса моделей водных судов. участникам предоставляются 2 попытки.

- До обеда будут копийные модели, после обеда - спортивные классы, - пояснил педагог дополнительного образования Нурлан СЫЗДЫКОВ. - Задачи там сложнее и ограничено время. Это выступление на скорость и умение вождения. Там не ставятся задачи на красоту. Засекается время. Если ворота не пройдены, то добавляется штрафное время. Кто больше наберёт времени, тот проиграл.

Из-за карантина второй год соревнования проходят дистанционно. И в этом есть свои нюансы.

- В прошлом году осенью ребята выступали и был сильный ветер, плюс к тому был дождь и было холодно, - вспоминает Нурлан Сыздыков. - Мы плаваем, корабль уносит ветром, волной сдувает. В то же время мы же смотрим параллельно, где выступают. Например, в Таразе или Уральске. Так у них солнышко и тишина. А мы находимся в неблагоприятных условиях. То есть, мы уже проигрываем в связи с климатическими условиями. Если же мы выступаем в одном месте, то все в равных условиях.

В республиканских соревнованиях приняли участие 170 моделистов. Итоги будут подведены 16 июня.

Видеозапись выступления участников из Костанайской области можно посмотреть на YouTube-канале ГШТТ Костанай.