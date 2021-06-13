12 июня 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 34 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,21%. Такие же показатели в регионе были за 11 июня.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 16, г. Рудный - 5, Карабалыкский район – 3, район им. Б. Майлина – 2, по 1 случаю в г. Житикаре, Алтынсаринском, Аулиекольском, Мендыкаринском, Сарыкольском и Федоровском районах.

28 пациентов обследованы по самообращению, 2 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 июня 2021 г. зарегистрировано 16 189 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 15 716 человек.