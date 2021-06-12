11 июня 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 34 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,21%. За 10 июня в регионе было выявлено 35 случаев КВИ, темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 15, г. Рудный - 4, по 3 случая в г. Аркалык, г. Лисаковск, Карабалыкском районе, по 2 случая в Мендыкаринском и им. Б. Майлина районах, по 1 случаю в г. Житикаре и Федоровском районе.

27 пациентов обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 29 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 г. по 11 июня 2021 г. зарегистрировано 16 155 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 15 707 человек.