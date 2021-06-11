За прошедшие сутки, 10 июня, в регионе зарегистрировано 35 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,21%. Днем ранее эти показатели былина том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Рудный - 6, район им. Б. Майлина – 4, по 3 случая - в Аркалыке, Карабалыкском районе, 1 случай в Федоровском районе.

- 26 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 26 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 июня 2021 г. зарегистрирован 16 121 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных 15 602 человека.