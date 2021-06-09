Темп прироста заболеваемости за сутки, 8 июня, составил 0,22%. Днем ранее оба показателя были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 19, Рудный - 6, Аулиекольский район – 3, Алтынсаринский – 3, по 2 случая - в Карабалыкском и Мендыкаринском районах, 1 случай - в Костанайском районе.

- 26 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 8 июня 2021 г. зарегистрирован 16 051 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 362 человек.