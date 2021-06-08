За прошедшие сутки, 7 июня, в регионе зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22%. Днем ранее было выявлено 37 заболевших, темп прироста был на уровне 0,23%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Рудный - 5, Аулиекольский район – 4, Карабалыкский район – 3, по 2 случая - в Мендыкаринском и Сарыкольском районах, по 1 случаю - в Житикаре и Федоровском районе.

- 22 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 27 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 7 июня 2021 г. зарегистрировано 16 015 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 238 человек.