За воскресенье, 6 июня, в регионе зарегистрировано 37 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,23%. Днем ранее эти показатели были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Рудный - 6, Аркалык - 5, Амангельдинский район – 3, по 2 случая - в Аулиекольском и Сарыкольском районах, 1 случай - в Узункольском районе.

- 28 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 6 июня 2021 г. зарегистрировано 15 979 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 085 человек.