За прошедшие сутки, 5 июня, в регионе зарегистрировано 37 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,23%. Днем ранее было выявлено на одного заболевшего больше, темп прироста был выше на 0,1% - 0,24%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 16, Рудный - 8, Аркалык - 4, по 2 случая - в Аулиекольском, Костанайском и Федоровском, им. Б. Майлина районах, 1 случай - в Алтынсаринском районе.

- 26 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 29 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 июня 2021 г. зарегистрировано 15 942 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 059 человек.