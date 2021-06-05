Темп прироста заболеваемости за сутки, 4 июня, составил – 0,24%. Днем ранее, 3 июня, в области выявили столько же заболевших, темп прироста также не изменился.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Рудный - 6, Аркалык - 3, район им. Б. Майлина – 3, по 2 случая - в Костанайском и Федоровском районах, по 1 случаю - в Лисаковске, Аулиекольском, Карасуском, Сарыкольском районах.

- 27 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 29 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 4 июня 2021 г. зарегистрировано 15 905 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 035 человек.