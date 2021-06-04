За четверг, 3 июня, в регионе зарегистрированы 38 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,24%. Днем ранее было выявлено 39 заболевших, темп прироста за сутки остался неизменным.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Рудный - 7, Аркалык - 4, по 2 случая - в Костанайском и Сарыкольском районах, по 1 случаю - в Житикаре, Амангельдинском, Жангельдинском, Мендыкаринском, им. Б. Майлина, Федоровском районах.

- 25 пациентов обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили вобластном ифнормационном штабе. - Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 3 июня 2021 г. зарегистрировано 15 867 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 030 человек.