За прошедшие сутки, 2 июня, в регионе зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,24%. Днем ранее эти показатели были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Рудный - 7, Аркалык - 4, по 2 случая - в Мендыкаринском, им. Б. Майлина районах, по 1 случаю - в Житикаре, Амангельдинском, Карабалыкском, Костанайском, Сарыкольском, Федоровском районах.

- 31 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 35 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 2 июня 2021 г. зарегистрировано 15 829 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 000 человек.