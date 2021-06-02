В четверг, 3 июня, на территории Костанайской области ожидается местами дождь и гроза, днём шквал, возможен град. Ветер северо-восточный 9-14, днём местами 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на юге +20 градусов. Днём +27...+32, на сеере +22 градуса.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в четверг переменная облачность, утром дождь и гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью +11...+13, днём +27...+29 градусов.

- Такие изменения связаны с влиянием активного холодного атмосферного фронта, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В пятницу, 4 июня, по области ожидаются местами дождь и гроза. Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью +5...+10, на юге +13 градусов, днём +13...+18, на юге +21 градус.

В областном центре в пятницу переменная облачность, дождь и гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Ночью +8...+10, днём +16...+18 градусов.

В субботу, 5 июня, по области без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха по прогнозам синоптиков ночью +2...+7, днём +15...+20, на юге +23 градуса.

В Костанае в субботу переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +5...+7, днём +21...+23 градуса.