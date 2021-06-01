Областной этап республиканского заочного конкурса «Лучший школьный музей» проходил в течение мая. Его победителей и призеров наградили 1 июня в региональном центре психологической поддержки и дополнительного образования.

В этом году конкурс посвятили 180-летию Ыбрая Алтынсарина. В нём участвовал 31 ученик школ из 19 районов и городов, что стало рекордом для этого мероприятия.

Для участия в конкурсе нужно было прислать видео- или фотоматериалы в виде презентации. Из них жюри выбрало 12 призеров в трех номинациях: исторические, краеведческие и литературные музеи.

- Сейчас у нас 215 музеев, в работу которых активно вовлечены 20 000 школьников, – рассказала «НГ» директор регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Елена ПЕТРЕНКО. - Там ученики знакомятся с интересными людьми, изучают вместе с ними историю родного края и краеведение. Также музеи при школах организуют помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Через прямое общение с очевидцами тех событий дети узнают много нового о непростом времени. Для нас очень важно, чтобы ученики благодаря музеям и их неравнодушным сотрудникам углубляли свои знания и навыки, расширяли творческое мышление и способности. Именно такая работа по созданию музеев, изучению истории и привлечению молодёжи в сферу краеведения является проявлением настоящего патриотизма и любви к своей Родине.

В номинации "Лучший исторический музей" победила ученица Аулиекольской школы-гимназии Амира ТАЛКИНБАЕВА. Основанный в 1985 году музей изначально был посвящён земляку - Герою Советского Союза Султану Баймагамбетову. Сейчас в числе экспонатов - материалы о семье героя, его родословная, а также предметы быта.

В номинации "Лучший комплексный краеведческий музей" победительницей стала Инкар ЭЛИМЖАН из Мичуринской общеобразовательной школы Костанайского района. Школьный музей основан сравнительно недавно - в 2020 году. Его особенность - использование QR-года для получения информации об экспонатах.

В номинации "Лучший литературный музей" лучшей признали презентацию ученицы школы-гимназии № 7 Рудного Мулдир АЙТМУРАТОВОЙ. Музей был основан два года назад, сейчас в нем 78 экспонатов. Большая часть из них посвяшена Беимбету Майлину.

Остальным призерам тоже есть чем гордиться. Ученица 6 класса Введенской школы Жанеля БАЯХМЕТОВА приехала на награждение из Мендыкаринского района.

- Мы получили третье место в номинации "Лучший комплексный краеведческий музей", – рассказала её наставница, заместитель директора Введенской школы по воспитательной работе Гаухартас КАЛАХОВА. - Наш школьный музей основан в 2005 году. У нас есть инсталляции, посвящённые быту переселенцев, где представлена старинная утварь. Есть зоны, где располагаются артефакты времён Гражданской войны и Великой Отечественной. Но более всего интересны экспозиции, посвящённые нашим землякам. Серику Салтангабиеву - Герою России, спасшему подчинённого от гранаты, закрыв её собою. Он три года назад приезжал к нам в посёлок. И Мухамеджану Карабаеву – первому дипломированному казахскому врачу. В видеопрезентации, которую мы послали на конкурс, Жанеля, как гид рассказывает обо всех наших экспонатах.

Победители областного этапа в июне будут представлять нашу область уже на уровне республики.

