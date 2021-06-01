Количество зарегистрированных случаев заболевания также уменьшилось. За 31 мая в регионе выявлено 40 заболевших, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,25%. В предвыдущие два дня регистрировали по 41 случаю, темп прироста был на 0,1% выше - 0,26%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 16, Рудный - 8, Житикара – 3, по 2 случая - в Алтынсаринском, Аулиекольском, Карабалыкском, Сарыкольском, Федоровском районах, по 1 случаю - в Аркалыке, Мендыкаринском, им. Майлина районах.

- 28 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 31 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 31 мая 2021 г. зарегистрирован 15 751 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 936 человек.