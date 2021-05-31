С 1 июля сведения о вакцинации против коронавируса казахстанцев, получивших прививку за рубежом, будут вносить в казахстанские базы данных, передает Informburo.kz.

Бумажные справки о получении вакцины начнут выдавать с 1 июня в Казахстане. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова от 30 мая.

"Медицинские организации, задействованные в проведении вакцинации против КВИ, выдают справку о вакцинации против КВИ гражданам РК и иностранцам по требованию на бумажном носителе с 1 июня 2021 года", – говорится в документе.

Также в постановлении отмечается, что медорганизации должны начать организовывать проведение вакцинации против КВИ людям с ограниченными возможностями с выездом на дом.

С 1 июля сведения о вакцинации против коронавируса казахстанцев, получивших прививку за рубежом, будут вносить в казахстанские базы данных после предоставлении подтверждающих документов.

"Медорганизации также вводят в модуль сведения о вакцинации граждан РК, получивших прививку против КВИ вакциной QazVac в рамках клинических исследований при предоставлении подтверждающей информации МОН РК", – говорится в постановлении.

Также ответственные лица управлений здравоохранения областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента должны ежедневно вносить данные по движению вакцин против КВИ в модуль вакцинации.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.