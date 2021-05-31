За прошедшие сутки, 30 мая, в регионе зарегистрирован 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,26%. Днем ранее эти показатели были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 22, Рудный - 5, по 2 случая - в Аркалыке, Житикаре, Аулиекольском, Карабалыкском районах, по 1 случаю - в Алтынсаринском, Амангельдинском, Денисовском, Мендыкаринском, Костанайском, Сарыкольском районах.

- 36 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 39 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 30 мая 2021 г. зарегистрировано 15 711 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 886 человек.