29 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,26%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. Вчера и позавчера темп прироста был на уровне 0,27%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 19, г. Рудный - 6, г. Аркалык - 3, Костанайский район – 3, г. Житикара – 2, по 1 случаю в г. Лисаковске, Алтынсаринском, Амангельдинском, Аулиекольском, Карабалыкском, Мендыкаринском, им. Б. Майлина, Федоровском районах.

30 пациентов обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 г. по 29 мая 2021 г. зарегистрировано 15 670 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 881 человек.