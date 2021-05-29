28 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 43 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,27%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 25, г. Рудный - 5, г. Житикара – 3, по 2 случая в г. Аркалык, Аулиекольском, Карабалыкском, Федоровском районах, по 1 случаю в Жангельдинском, Денисовском районах.

32 пациента обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 37 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 28 мая 2021 г. зарегистрировано 15 629 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 862 человека.