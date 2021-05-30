12 команд из 10-ти городов и районов Костанайской области соревновались 26-27 мая в специализированной школе «Озат». В каждой команде - руководитель и трое учеников 5-х классов.

В рамках фестиваля прошло обучение педагогов и учащихся по четырем направлениям: «Web-дизайн и разработка», «Робототехника и программирование», «Графический дизайн», «Проектная деятельность учащихся».

- Основная идея фестиваля – повышение IT-навыков жителей региона, - рассказала "НГ" заместитель директора по ИТ СШЛИИТ «Озат» Ирина ХРАМЕЙ, - а также создание исследовательской, диалоговой площадки между учащимися и педагогами для обмена опытом. Дети работали в трех профиль-классах: «Робототехника и программирование», «Web-дизайн и разработка», «Графический дизайн». У руководителей был профиль класс: «Обучение педагогов». Каждый ребёнок делал часть проекта. В робототехнике - создавал робота-сумоиста. Во втором профиль-классе - веб-страничку, при помощи которой проходила защита. И третье задание – они создавали буклет, при помощи которого презентовали проект членам жюри. Задача руководителей - собрать все воедино, создать команду защиты, после чего все вчетвером должны были презентовать проект.

Защита проектов прошла 27 мая в прямой трансляции на YouTube-канале школы «Озат».

Презентация проекта гимназии им. Горького (Костанай)



- Я была на площадке графического дизайна, - рассказала "НГ" призер фестиваля, ученица гимназии им. Горького (Костанай) Екатерина ЖУВАКОВА. - Нас учили работать с программой InShot. Мы делали «небольшую книжечку» и там рассказывали о роботах и робототехнике. Наша цель была - рассказать о том, как робот-сумоист может быть полезен в быту. «Бои сумо» - это игра, они толкают противника за поле, а в быту они очень удобны, так как могут толкать ящики,

Командам также предложено принять участие в конкурсах «Креативное фото Фестиваля» и веб-квесте «ITзнания». Работа профильного класса «Робототехника и программирование» завершилась проведением конкурса «Бои сумо».

Жюри рассматривает проект школы-гимназии Лисаковска



В состав жюри вошли магистр естественных наук, старший преподаватель кафедры информационных систем и информатики КРУ Бахтияр Жарлыкасов, заместитель директора по информатизации регионального научно-практического центра «Қостанай Дарыны» Ермек Данкенов и руководитель отдела методического сопровождения КГУ «Методический центр информатизаций и оценка качества образования» - Бауыржан Мешітбаев.

Первое место заняла команда школы-гимназии Лисаковска (И. А. Янченко (руководитель), Кирилл Мороз, Ертлес Ергалиев, Карим Балтыкбаев).

На втором - команда гимназии им. Горького Костаная (А. И. Бармута (руководитель), Кирилл Картавый, Ясмин Аубакирова, Екатерина Жувакова).

Бронза - у команды Центра детского и юношеского творчества Лисаковска (С. В. Волошин (руководитель), Дмитрий Тетеркин, Станислав Хищенко, Александр Платонов).

Призеров наградили дипломами, медалями и памятными подарками: наушниками, клавиатурами, флешками, кружками, блокнотами.

Коллективное фото после закрытия фестиваля

Спонсорами фестиваля стали языковая школа английского языка и программирования Step и региональный научно-практический центр «Қостанай Дарыны».

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