Директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов напомнил, что база данных тестовых заданий обновляется ежедневно, поэтому пытаться вынести ее не имеет смысла, передает ИА «NewTimes.kz».

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Как сообщил Смагулов, за нарушение правил при сдаче единого национального тестирования результаты аннулируются.

«Друзья, база тестовых заданий обновляется ежедневно. Выносить ее абсолютно не имеет смысла, тем более, за это нарушение сразу аннулирование. Из 85 тыс тестируемых аннулированы результаты почти 500 выпускников. Это в разы меньше, чем раньше, но, все же, не есть хорошо. Друзья, не обманывайте сами себя», — написал он в Facebook.

В этом году единое национальное тестирование полностью переведено в электронный формат.

Процедура сдачи ЕНТ будет длиться на протяжении трех месяцев. Дату, время и место сдачи выпускники теперь могут выбрать самостоятельно.

Еще одно новшество — результат можно увидеть на экране по завершении экзамена.

Будущим студентам впервые разрешили сдавать ЕНТ дважды, чтобы претендовать на государственный грант.