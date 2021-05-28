По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 мая, на всей территории области осадков не ожидается. В воскресенье, 30 мая, днем местами дождь, гроза. В понедельник, 31 мая, ночью дождь пройдет местами, а днем - на большей части территории области, включая Костанай. Возможны гроза, шквал, град.

- В субботу, 29 мая, ночью по области будет 9-14, на юге 18 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем на большей части территории области +25...+30°С, на юге +33°С. В воскресенье в ночное время термометры покажут +13...+18°С, местами +10°С. Днём будет жарко: +28...+33°С, местами +36°С. В ночь на понедельник будет 15-20, местами 23 градуса. В дневное время термометры покажут +25...+30°С, местами +22°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью +11...+13°С, днём +28...+30°С. В воскресенье: ночью +13...+15°С, днём +31...+33°С. В понедельник: ночью +16...+18°С, днём +25...+27°С.

Ветер в выходные дни ожидается юго-восточный, в понедельник в течение дня его направление сменится на северо-западное. Скорость ветра в субботу составит 7-12 м/с, местами 15 м/с. В воскресенье и понедельник ожидаемая скорость ветра будет 9-14 м/с с усилениями до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ