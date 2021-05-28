За четверг, 27 мая, в регионе зарегистрировано 42 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,27%. Днем ранее этот показатель был на уровне 0,26%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 25, Рудный - 7, Сарыкольский район – 3, по 2 случая - в Житикаре, Аулиекольском, Федоровском районах, 1 случай - в Карабалыкском районе.

- 32 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 37 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 27 мая 2021 г. зарегистрировано 15 586 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 790 человек.