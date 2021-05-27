За прошедшие сутки, 26 мая, в регионе зарегистрирован 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,26%. Днем ранее, 25 мая, темп прироста снижался до 0,25% после того, как держался на уровне 0,26% четыре дня.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 22, Рудный - 6, Аркалык – 4, по 2 случая - в Житикаре, Аулиекольском, Карабалыкском районах, по 1 случаю - в Жангельдинском, Сарыкольском, Федоровском районах.

- 26 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 10 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 34 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 мая 2021 г. зарегистрировано 15 544 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 726 человек.