В «Нашу Газету» обратилась пользователь сайта под ником kbkz1980. «Каждый год, 9 мая, мы плачем у телевизоров, восхищаемся Бессмертным полком, чествуем ветеранов. Но как же так, что на центральном кладбище Костаная могилы Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда пребывают в таком виде, за который испытываешь грусть и стыд?» - говорится в письме.

Захоронения на аллее почетных граждан выглядят забытыми и неухоженными

Мы съездили на кладбище, на ту самую аллею героев. Последствий вандализма или чего-то подобного там нет. И даже замусорено не очень. Но насчет грусти и стыда автор обращения, пожалуй, прав. Очень заметно, что часть захоронений давно никто не посещал, они выглядят заброшенными, заросшими. И это вовсе не в укор близким, родным, друзьям. Может, просто никого уже у погребенных на этом свете и не осталось.

Бросилась в глаза могила Героя Социалистического Труда Бориса Ильича Брунштейна, он был знатным животноводом в нашей области - главным зоотехником крупного совхоза «Кустанайский», затем 30 лет работал директором птицефабрики «Комсомольская». Человек был очень известный и очень уважаемый. Сейчас портрет его упал с могильного обелиска, табличка с именем тоже. Никто не сбивал, время поработало.

Так выглядит могила Героя Социалистического Труда Бориса Брунштейна

И такая могила не одна, к сожалению. Так что аллея героев, по сути, лишь название. Ничего мемориального в этой части кладбища нет.

Мы связались с директором ТОО «Стикс» Касымханом ЖУМАТОВЫМ. У этого товарищества кладбище находится в доверительном управлении. И он выразил свою точку зрения по проблеме.

- Я согласен с тем, что, по сути, никакого особого статуса у этой аллеи нет, - сказал он, - несмотря на то, что позволение хоронить там давал акимат. Люди туда обращались с письмами и получали разрешения. Но вы же видели, это обыденные захоронения, никто никакого единообразия при погребении с родственниками не оговаривал. И ухаживают за могилами, кто как умеет. Могли бы наши люди ухаживать? Да, есть такие услуги у нас, но ведь не обращаются! За все время, что мы управляем кладбищем, было лишь две просьбы - из Германии и из Москвы. Наши работники прибрали могилы, отправили заказчикам фотоотчеты. И на том все.

По словам Жуматова, кстати, мест для захоронений в этой почетной части кладбища больше нет. О чем фирма известила акимат города. Директор ТОО тоже считает, что аллее следовало бы придать более торжественный вид, провести реконструкцию. Но на это, как и на регулярный уход, должен быть от города сделан заказ.

Письмо о судьбе аллеи почетных граждан 14 мая было также размещено на блоге акима Костанайской области. 26 мая Архимед МУХАМБЕТОВ ответил:

«На содержание городских кладбищ средства из бюджета не предусмотрены. Согласно Правилам погребения и организации дела по уходу за могилами в Костанайской области № 433 от 4 октября 2019 года, содержание могил на кладбище, в том числе и на Аллее Славы, где захоронены Герои Советского Союза и почетные граждане, обеспечивается родственниками усопших. В настоящее время рассматривается вопрос о передаче городского кладбища в доверительное управление. Далее перед администрацией кладбища, осуществляющей организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по содержанию и эксплуатации объекта, будет поставлена задача о благоустройстве Аллеи Славы».

«НГ» направила запрос акиму Костаная о том, планируется ли реконструкция этой части кладбища и когда именно.

Фото Галины КАТКОВОЙ