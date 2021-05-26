За вторник, 25 мая, в регионе зарегистрировано 40 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,25%. В предыдущие 4 дня темп прироста равнялся 0,26%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 22, Рудный - 6, по 2 случая - в Карабалыкском, Сарыкольском районах, по 1 случаю - в Житикаре, Аркалык, Алтынсаринском, Аулиекольском, Денисовском, Костанайском, Мендыкаринском, Федоровском районах.

- 30 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 25 мая 2021 г. зарегистрировано 15 503 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 695 человек.