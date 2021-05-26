Электромобили в Казахстане освободят от утильсбора уже 4 июня. В этот день вступит в силу приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов страны о нулевом коэффициенте для расчета утилизационного платежа в отношении электромобилей, электроавтобусов и электрогрузовиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

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Предложение об обнулении ставки утильсбора для электромобилей было инициировано "Оператором РОП" еще в 2020 году. После совместной проработки и обсуждения 13 мая текущего года приказ подписал глава Минэкологии. 4 июня документ вступит в силу, и при ввозе на территорию Республики Казахстан или при производстве электромобилей, электроавтобусов или электрогрузовиков уплачивать утильсбор не потребуется.

Ранее утилизационный платеж за автомобиль с электродвигателем категории М1 составлял 437 550 тенге, а за категории М2, М3 - 1 166 800 тенге. Для грузовых транспортных средств размер утильсбора начинался с 1 020 950 тенге.

По информации АКАБ, сегодня в Казахстане зарегистрировано 422 электромобиля. В Минэкологии считают, что отмена утилизационного платежа позволит стимулировать производство электроавто в Казахстане, а также увеличить спрос на покупку экологически чистых транспортных средств.

Напомним, на сегодня завершена установка 103 скоростных электрозаправочных станций в городах Нур-Султан и Алматы, а также на трассе Нур-Султан - Боровое.