Последний звонок в средней школе № 17 прошел сегодня, 25 мая, в 10 часов утра. Как и в прошлом году, выпускники надели маски и старались соблюдать социальную дистанцию. Посмотреть на них пустили только учителей и несколько родителей.

- Мы решили, что вальс дети станцуют уже на вручении дипломов - после того, как сдадут экзамены, - рассказала "НГ" мама одной из выпускниц СШ № 17 Наталья КАЛИМБЕТ. - Конечно, нам бы хотелось сделать пышный выпускной, поехать всем классом куда-то, но все мы взрослые люди и понимаем необходимость безопасности.

В этом году из школы № 17 уходит 51 выпускник.

- У меня в классе 15 учеников, все дети талантливые и активные, - рассказала "НГ" классный руководитель 11 "Ә" класса Жанат СУЛТАНГАЗИНА. - Этот класс я веду уже два года, преподаю ребятам казахский язык и литературу. Дети учатся на государственном языке. У нас одна отличница и семь хорошистов. Весь год мы готовились к выпускным экзаменам. Я думаю, что дети рады последнему звонку, они довольны тем, что имели возможность обучаться в современной и хорошо обеспечененой школе.

Торжественная линейка продлилась всего 15 минут. Выпускники и их классные руководители вышли из школы и прошли на свои места под аплодисменты учителей и родителей, с напутствием выступили директор и представитель областного управления образования. Дети под фонограмму спели о школе, вручили учителям цветы и зачитали "клятву выпускника".

Правда, вместо традиционного первоклассника последний звонок дали все выпускники - каждый с отдельным маленьким колокольчиком.

- Мы репетировали торжественную линейку, - рассказал ученик 11 "А" класса Али БРИМЖАНОВ. - К нам приезжал Шамиль Фахрутдинов (руководитель ансамбля "Карнавал" - "НГ"), готовил нас к выходу на линейку, очень переживал за нас. Честно говоря, мы вообще думали, что нам полностью отменят последний звонок. Это было бы печально. Хорошо, что хоть в масках разрешили. Сейчат наш класс упорно готовится к ЕНТ. Я планирую поступать. На кого - не скажу, но это университет вне Казахстана.

- Подготовка к выпускному получилась внезапной, как-то быстро собрались и отрепетировали, так что тяжело нам не было, - добавляет выпускница Милана ХАЙДУКАЕВА. - Мама сказала мне, что выпускной - очень важный день. Я не сказать, что сильно готовилась. Никаких долгих причесок, выбора платья. Просто пришла в школу в форме и с хорошим настроением. Я до сих пор, наверное, не осознаю, что я выпускница. Скорее всего, буду поступать на преподавателя английского языка в костанайский вуз. Профессию выбрала, вдохновившись моими учителями.

После торжественной линейки выпускники долго фотографировались с родителями и учителями. Сегодня у них запланирован и последний классный час.

Фото Георгия ГОВОРОВА