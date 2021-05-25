Темп прироста заболеваемости за сутки, 24 мая, составил 0,26%. Днем ранее темп прироста был на том же уровне, количество заболевших равнялось 41.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 21, Рудный - 5, по 2 случая - в Житикаре, Аулиекольском, Денисовском, Жангельдинском, Сарыкольском районах, по 1 случаю - Алтынсаринском, Карабалыкском, Мендыкаринском, им. Б. Майлина районах.

- 32 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 мая 2021 г. зарегистрировано 15 463 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 678 человек.