За прошедшие сутки, 23 мая, в регионе зарегистрирован 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,26%. Днем ранее эти показатели были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 23, Рудный - 5, Аркалык – 5, Костанайский район – 2, по 1 случаю - в Лисаковске, Житикаре, Алтынсаринском, Денисовском, Аулиекольском, Карабалыкском районах.

- 34 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 35 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 мая 2021 г. зарегистрировано 15 423 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 628 человек.