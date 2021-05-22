За прошедшие сутки, 21 мая, в регионе зарегистрировано 40 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,26%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 18, Рудный - 5, Аркалык – 4, Житикара – 3, по 2 случая - в Аулиекольском, Костанайском районах, по 1 случаю - в Лисаковск, Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском, Карасуском, им. Б. Майлина районах.

- 29 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 29 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 мая 2021 г. зарегистрирован 15 341 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 610 человек.