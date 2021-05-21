За прошедшие сутки, 20 мая, в регионе зарегистрированы 38 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,24%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 17, Рудный - 5, Аркалык – 4, по 2 случая - в Житикаре, Аулиекольском, Костанайском, Сарыкольском районах, по 1 случаю - в Алтынсаринском, Карабалыкском, Карасуском, Наурзумском районах.

- 28 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 мая 2021 г. зарегистрировано 15 263 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 561 человек.