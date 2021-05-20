За прошедшие сутки, 19 мая, в регионе зарегистрировано 37 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,24%. Днем ранее было выявлено 35 заболевших.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 17, Рудный - 4, Костанайский район – 4, Житикара – 3, по 2 случая - в Аркалыке, Федоровском районе, по 1 случаю - в Алтынсаринском, Камыстинском, Мендыкаринском, Сарыкольском, им. Б.Майлина районах.

- 24 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 мая 2021 г. зарегистрировано 15 263 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 561 человек.