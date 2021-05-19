Министр здравоохранения Алексей Цой подписал приказ об изменении правил прохождения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, передает Tengrinews.kz.

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"Медицинский осмотр претендентов включает осмотр терапевта, специалистов, указанных в пункте 5 настоящих правил, исследование биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ", - говорится в новом приказе.

Таким образом, в новых правилах нет требований о прохождении флюорографического исследования.

В состав комиссии включаются врачи: терапевт, окулист, оториноларинголог, психиатр с медицинским психологом либо специалистом психологом и нарколог. При отсутствии в штате медицинской комиссии необходимых специалистов в состав комиссии включаются специалисты соответствующего профиля по согласованию с руководителями медицинских организаций.

Изменен порядок приема документов и выдачи результатов оказания госуслуги. Если раньше это было возможно только через услугодателя (медорганизацию), то теперь есть возможность отправить и получить документы через веб-портал "Электронного правительства".

При подаче заявки в электронном виде сведения о документе, удостоверяющем личность, услугодатель получает из соответствующих госинформсистем через шлюз "Электронного правительства".

Для получения госуслуги в электронном формате желающий получить водительские права должен сформировать запрос на портале, подписать его ЭЦП. Результат направят гражданину в "Личный кабинет" в форме электронного документа.

Основанием для отказа в оказании госуслуги являются: