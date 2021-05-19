Изменились правила медосмотра для получения водительских прав
Министр здравоохранения Алексей Цой подписал приказ об изменении правил прохождения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, передает Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
"Медицинский осмотр претендентов включает осмотр терапевта, специалистов, указанных в пункте 5 настоящих правил, исследование биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ", - говорится в новом приказе.
Таким образом, в новых правилах нет требований о прохождении флюорографического исследования.
Изменен порядок приема документов и выдачи результатов оказания госуслуги. Если раньше это было возможно только через услугодателя (медорганизацию), то теперь есть возможность отправить и получить документы через веб-портал "Электронного правительства".
При подаче заявки в электронном виде сведения о документе, удостоверяющем личность, услугодатель получает из соответствующих госинформсистем через шлюз "Электронного правительства".
Для получения госуслуги в электронном формате желающий получить водительские права должен сформировать запрос на портале, подписать его ЭЦП. Результат направят гражданину в "Личный кабинет" в форме электронного документа.
Основанием для отказа в оказании госуслуги являются:
- установление недостоверности документов, представленных для получения госуслуги, или данных, содержащихся в них;
- представление неполного пакета документов согласно перечню или документов с истекшим сроком действия;
- отрицательный результат медицинского осмотра.
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