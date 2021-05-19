Темп прироста заболеваемости за сутки, 18 мая, составил 0,23%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее в регионе были зарегистрированы 33 случая, темп прироста заболеваемости был на уровне 0,22%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 15, Рудный - 4, Аркалык – 3, по 2 случая - в Житикаре, Жангельдинском, Карабалыкском, Федоровском районах, по 1 случаю - в Алтынсаринском, Денисовском, Камыстинском, Костанайском, Сарыкольском районах.

- 29 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 18 мая 2021 г. зарегистрировано 15 226 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 542 человека.