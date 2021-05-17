16 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 32 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,21%. Об этом сегодня сообщили в облпастном информационноом штабе.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 12, г. Рудный - 6, Костанайский район – 4, Житикаринский район – 2, по 1 случаю Денисовском, Жангельдинском, Карабалыкском, Карасуском, Сарыкольском, Федоровском районах и городах Аркалык и Лисаковск.

28 пациентов обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью – при медосмотре.

Из числа инфицированных 26 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 16 мая 2021 г. зарегистрированы 15 158 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 14 494 человека.