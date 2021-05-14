По прогнозам синоптиков, 15 мая местами на территории Костанайской области в дневное время пройдут небольшие дожди. В последующие два дня, 16-17 мая, будет малооблачно, без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу, 15 мая, ночью по области будет 10-15 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем на большей части территории области +29...+34°С, местами +26°С. В воскресенье в ночное время термометры покажут +8...+13°С, на юге +16°С. В ночь на понедельник будет 10-15, на юге 18 градусов . В дневное время в воскресенье и понедельник, 16-17 мая, температура воздуха будет одинаковой: +26...+31°С, на юге до +34°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью +11...+13°С, днём +32°С. В воскресенье: ночью +11...+13°С, днём +29...+31°С. В понедельник: ночью +13...+15°С, днём +32...+34°С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный. Скорость ветра в субботу составит 5-10 м/с, в воскресенье и понедельник 9-14 м/с.