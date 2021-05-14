В последние дни температура воздуха в дневное время в Костанайской области перевалила за отметку +25 ºС. Люди устремились на природу и начали сталкиваться со змеями. А жители сельской местности видят их буквально каждый день, к тому же в больших количествах. Некоторые даже опасаются выходить из дома. Сообщения о скоплениях змей приходят с разных концов Костанайской области.

Фото Булата МУСТАФИНА

Пояснения для населения дал научный сотрудник областного историко-креведческого музея Андрей АНДРЮЩЕНКО.

- Весна - сезон размножения всех животных, змеи - не исключение, - рассказал Андрей Валентинович. - Такая высокая температура усиливает активность всех холоднокровных животных, в том числе и змей. Что касается видов змей, есть такое правило: любая неизвестная тебе змея - считай ядовитая. У нас водятся два вида гадюк. Где-то до Ауеликоля может доходить гадюка обыкновенная, там она встречается совместно с гадюкой степной. Дальше на юг водится только гадюка степная. Есть у нас очень ядовитый щитомордник, но встретиться с ним шансов практически нет, он населяет самые безлюдные местности на юге области. Можно встретить очень похожего на гадюку по окраске безвредного водяного ужа, но он чаще придерживается водоёмов. И ещё встречается абсолютно безвредный, но очень агрессивный полоз узорчатый. Он иногда увлекается и может даже погнаться за человеком, демонстрируя свою свирепость. Любой укус, даже неядовитой змеи, достаточно неприятен. Поэтому нужно просто избегать конфликтных ситуаций со змеями.

Андрей Андрющенко предостерёг от использования при укусе ядовитой змеи паутины и раскаленного металла, которые прикладывают к месту укуса. В таких случаях надо обращаться за помощью к медикам, чтобы они смогли вовремя сделать инъекцию антитоксина. Укус наших гадюк не приводит к смерти, но очень болезненный и вызывает некроз тканей в месте, куда змея впустила яд. К тому же не избежать иногда сильного общего ухудшения самочувствия.

Биолог напомнил о лёгком способе отличить ядовитую змею от неядовитой по глазам: у всех наших неядовитых змей зрачок круглый, а у ядовитых вертикальный. Но если вы будете держаться от змей подальше, необходимости заглядывать им в глаза не возникнет.

И ещё следует помнить о том, что истреблять змей массово - значит дать возможность вольготно себя чувствовать грызунам, которых змеи уничтожают с большим удовольствием.