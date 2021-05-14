Греция официально объявила о начале туристического сезона. В страну будут пускать туристов с отрицательным результатом ПЦР-теста или привитых от коронавируса, в том числе российской вакциной, сообщает informburo.kz со ссылкой на греческое издание Efsyn.

Фото с сайта greekbook.ru

"Мы открываем нашу туристическую индустрию для всего мира", – сказал министр туризма Греции Харис Теохарис во время пресс-конференции.

Он также сообщил, что страна начинает многомиллионную рекламную кампанию, чтобы спасти одну из важных отраслей экономики, пострадавшей от коронавируса.

Туристы, прибывающие в Грецию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более 72 часов назад, быть привитыми или предъявить документ об имеющихся антителах после болезни.

Как уточняет РИА "Новости", Греция будет принимать туристов, привитых российским "Спутником V" и китайской вакциной.

Министр туризма подтвердил, что Греция признаёт прививочный сертификат "Спутника V". По его словам, документ должен быть в цифровом формате и на английском языке.

Локдаун в Греции продолжался полгода. С 3 мая в Греции возобновили работу рестораны и кафе, а 10 мая открылись школы.