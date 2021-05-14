В Министерстве здравоохранения ответили на жалобы казахстанцев, которые не могли привиться вторым компонентом вакцины на 21-й день из-за отказа медиков. В ведомстве заявили, что информация не соответствует действительности, передает Tengrinews.kz.

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В Минздраве сообщили, что эти правила описаны в постановлении главного санитарного врача. Там говорится, что по обращению граждан в случае необходимости есть возможность в период с 21-го по 90-й день получить вакцину.

Далее в ведомстве вновь напомнили, почему был увеличен интервал между двумя дозами вакцины. Срок вакцинации вторым компонентом был увеличен в связи с тем, что разработчики "Спутника V", а именно директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, прислали официальное письмо Минздраву Казахстана, в котором сообщили, что увеличение интервала между дозами не влияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев приводит к более высокой активности иммунитета.

"Согласно постановлению главного санитарного врача интервал между двумя дозами увеличен с 21 до 45 дней, а в целом допускается вакцинация вторым компонентом "Спутника V" в течение 90 дней. Увеличение интервала позволит значительно ускорить иммунизацию населения ввиду того, что в настоящее время все силы медработников преимущественно направлены на охват первым компонентом вакцины. Введение первого компонента вакцины через 12-14 дней позволит обеспечить выработку антител и уже через 3 недели получить иммунитет", - напомнили в Минздраве слова Алексея Цоя.

В ведомстве также уверяют, что в случае необходимости граждане Казахстана могут подать заявление по месту получения первого компонента вакцины и получить второй компонент на 21-й день.

"На сегодня остаток вакцины "Спутник V" составляет: первого компонента - около 200 тысяч доз, второго компонента - более 220 тысяч доз. Кроме того, для иммунизации населения имеется в наличии более 28 тысяч доз отечественной вакцины QazVac и около 350 тысяч доз вакцины Hayat-Vax производства ОАЭ совместно с компанией "Синофарм". На этой неделе также ожидается поступление вакцин второго компонента в количестве 400 тысяч штук. Стоит подчеркнуть, что поставки вакцин от коронавирусной инфекции в страну идут согласно графику и в достаточном количестве, дефицита не наблюдается", - привели статистику в Минздраве.

Напомним, казахстанцы пожаловались, что не могут привиться вторым компонентом на 21-й день после вакцинации, так как на местах медики отказывают им в этом, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача.