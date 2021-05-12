По прогнозу синоптиков, в четверг, 13 мая, на территории области будет малооблачно, без осадков. Ветер северный скоростью 5-10 м/с, днем местами 15 м/с. Температура ночью 5-10 градусов, местами 13. Днем 25-30, местами 22 градуса.

Фото Андрея СКИБЫ

- 14 и 15 мая, в пятницу и субботу соответственно, в регионе будет облачно, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12 градусов тепла, на юге области плюс 15. Днем 27-32.

В Костанае в эти дни будет малооблачно, без осадков. Ветер северный и северо-восточный 5-10 м/с.

В четверг, 13 мая, ночью 8-10 градусов, днем 26-28. Ночью пятницы, 14 мая, 9-11 градусов, днем 28-30 градусов. В субботу, 15 мая, ночью вновь 9-11 градусов, а вот днем уже жарче, чем в пятницу - 29-31 градус.