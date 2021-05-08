Индивидуальный предприниматель Михаил Корнеев еще в 2005 году заключил контракт на разработку песчаного карьера площадью 42,7 га. На сегодня отработано около 20 га, к 2030 году надо отработать еще около 23 га, что вряд ли получится. Теперь поясню, для чего приведена эта цифра.

В ноябре 2020 года руководителю департамента экологии Костанайской области поступило представление о нарушении законности недропользователями при добыче общераспространенных полезных ископаемых. В список нарушителей попал и ИП Корнеев, который якобы в трех местах добывал песок за границей своего отвода, то есть воровал у соседей: ТОО «Мичуринец-А» и ТОО «Гражданстрой-2006». Причем никаких внутренних разборок, а тем более заявлений в суд никто не писал. Не было оснований, не было факта нарушения границ отводов. Ведь это открытые разработки, все на виду друг у друга: и люди, и экскаваторы, и транспорт. Да и какой смысл в совершении добычи у смежников, когда со своим наделом до конца контракта точно не управиться.

Но у областной прокуратуры своя логика. На руках у них появились съемки местности, выполненные со спутника. Метод другой, имеющий отличия от параметров эллипсоида Красовского, и при наложении одного снимка на другой обнаружились расхождения в границах отводов в трех местах. Наверное, до применения новой методики надо было собрать недропользователей, объяснить ситуацию и решить: на кого распространяются новшества, а кому дать доработать по прежним условиям. Опираясь на замеры и расчеты привлеченного из Павлодарской области эксперта О. Жанаспанова, департамент экологии выставил Корнееву возмещение ущерба за самовольную добычу ОПИ в сумме 610 млн тенге. Плюс налог на сумму 305 млн тенге. Получив извещение об этом, недропользователь мрачно пошутил: «Теперь мне остается только повеситься на стреле экскаватора».

Известно, что с прокуратурой конфликтовать себе дороже. Но у Корнеева оказались высокопрофессиональные юристы Наталья Кулешова и Арман Шаменов. Собрав многочисленные справки, они убедили районный суд, что эксперт Жанаспанов не имел ни лицензии, ни сертификата на выполнение маркшейдерских работ, что его отчет изобилует нестыковками и несоответствием предъявляемым требованиям, что департамент мог заключить с ним договор на оказание услуг только путем госзакупок, чего не было сделано.

Вообще говоря, в нашей области каждое добывающее предприятие имеет маркшейдеров, их готовит РИИ, почему потребовалось привлекать, да еще на безвозмездной основе? Как заявила защита в суде, департаменту факт свободного выбора специалистов доказать не удалось. Видимо, кандидатуры специалистов были департаменту указаны. Нетрудно догадаться кем.

Районный суд экологи с треском проиграли. И тут же из тени вышло заинтересованное лицо - областная прокуратура, подавшая апелляцию в областной суд. Вообще-то, людская молва утверждает, что судья и прокурор еще до процесса вырабатывают консолидированную позицию с отличием в мелочах, не влияющих на окончательное решение. Сегодня есть основания не согласиться с доминирующим мнением. Судья М. Е. Татаев проявил максимальное терпение, выслушивая порой бредовые объяснения, он не поленился для полной достоверности провести заседание с выездом на карьер. И своими глазами увидел, что два спорных участка не имеют подъездов со стороны отвода Корнеева, они давно отработаны, там выросли деревья, а третий представляет собой нетронутый клочок целины. Разделительный столб, вкопанный в 2015 году, четко показывал ненарушенную границу смежных участков. Других доказательств надуманности наезда на ИП Корнеева уже не требовалось. Поэтому областной суд апелляцию облпрокуратуры оставил без удовлетворения за отсутствием состава нарушения. Приятно было убедиться, что среди наших судей есть объективные, достойные уважения и признания люди.

Р. S. Очень жаль, что в приведенном примере прокуратура лишь прикрывала наезд на предпринимателя якобы защитой государственных интересов. Вдумайтесь, от каких ужасов они нас защищают в своем представлении: «Указанные нарушения влекут за собой повреждение и уничтожение плодородного слоя земли, нанесение колоссального ущерба окружающей среде и обезображиванию его естественного ландшафта». Но все эти кошмары естественным образом предусмотрены в контракте на природопользование, иначе песок или другое полезное ископаемое просто невозможно добыть. Сюда можно отнести и традиционную вспашку посевных площадей. Тогда для чего эта психическая атака? Будем надеяться, Генпрокуратура заинтересуется действиями своих представителей в регионе.