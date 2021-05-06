В воскресенье, 2 мая, православные христиане отметили Пасху. В этот день по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, временно управляющего Костанайской епархией, в нашу область прибыл Благодатный огонь. Эта святыня сошла в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Благодатный огонь из Иерусалима в Костанае встретили 2 мая

- До этого года Благодатный огонь доставлялся только в Нур-Султан, Алматы и Актау, - сообщил «НГ» иеромонах Геннадий. - Но в этом году, впервые в истории нашей епархии, его доставили в Костанай. Это большая радость и честь для нас.

Иеромонах Геннадий преподнес Благодатный огонь верующим 2 мая, в 17.00, в Константино-Еленинском соборе. Прихожан попросил сохранить огонь и поделиться им с близкими. В епархии отмечают - благодаря прибывшей частице Благодатного огня верующие Костаная смогли прикоснуться к чуду, за которым ежегодно наблюдает весь мир.

Фото kst-eparhiya.kz